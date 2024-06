Résultat des européennes à Villebernier : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Villebernier, que vont décider les supporters de la gauche ? L'autre incertitude qui enveloppe ces élections européennes 2024 est celle du poids de la gauche après l'éclatement de la Nupes. A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 15,72% des suffrages dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 4,53% à Villebernier, contre 22,63% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Pour le RN, les enquêtes d'opinion de Bardella augurent un score élevé à Villebernier Enseignement clé pour ce dimanche : Villebernier compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 34,16% lors du vote européen et Marine Le Pen 32,34% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 avant le scrutin Dernières élections en date, les législatives avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Villebernier. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la cité avec 26,72% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Les Républicains (Villebernier n'ayant qu'une circonscription). Lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 32,46% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 32,34% et Jean-Luc Mélenchon avec 10,46%. Au second, Marine Le Pen l'emportait avec 50,06% devant Emmanuel Macron (49,94%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? C'est la liste emmenée par Bardella qui avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque à Villebernier, avec 34,16% des électeurs (166 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 22,63% et Yannick Jadot avec 9,05%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Villebernier Dans les rues de Villebernier, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 446 habitants répartis dans 630 logements, ce bourg présente une densité de 153 habitants/km². Avec 65 entreprises, Villebernier est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (86,03 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 33,63% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 40,6% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 67,69 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Villebernier manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Villebernier : quel était le niveau d'abstention aux élections européennes ? Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau national en 2019, le pourcentage de participation aux européennes représentait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014. Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des précédentes élections. Lors des élections européennes de 2019, 525 inscrits sur les listes électorales de Villebernier (Maine-et-Loire) avaient participé au vote (soit 46,21%). La participation était de 37,45% en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Villebernier À Villebernier, l'un des critères clés de ces élections européennes 2024 sera le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,57% au premier tour et seulement 57,79% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,15% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux d'abstention était de 26,41% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.