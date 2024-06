Résultat des européennes à Véron : l'élection 2024 en direct

13:25 - Véron : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la ville de Véron, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des européennes. Avec une densité de population de 123 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 6,76%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (82,84%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 658 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,16%) et le nombre de résidences HLM (4,69% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Véron mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,56% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.