Résultat des européennes à Villemoirieu : l'élection 2024 en direct

13:26 - Élections européennes à Villemoirieu : impact de la démographie et de l'économie locale

La démographie et le contexte socio-économique de Villemoirieu contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 141 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,8%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (12,87%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 806 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,63%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,32%) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,35%), témoigne d'une population instruite à Villemoirieu, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.