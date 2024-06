Résultat des européennes à Vireux-Wallerand : l'élection 2024 en direct

Dans les rues de Vireux-Wallerand, le scrutin est en cours. Avec ses 1 894 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 81 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (74,25 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Avec 128 résidents étrangers, Vireux-Wallerand est un exemple de son ouverture au monde. Parmi cette diversité sociale, 40,59% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1126,89 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. En conclusion, à Vireux-Wallerand, les problématiques locales rejoignent celles du continent européen.

Comment votent d'habitude les électeurs de cette localité ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 663 inscrits sur les listes électorales à Vireux-Wallerand, 48,71% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 38,03% en 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Vireux-Wallerand

À Vireux-Wallerand, l'un des critères essentiels de ces élections européennes 2024 sera sans aucun doute le niveau de participation. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,34% au premier tour et seulement 55,34% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Vireux-Wallerand ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 310 personnes en âge de voter au sein de la commune, 29,24% étaient restées chez elles, contre une abstention de 29,9% au second tour. En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.