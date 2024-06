Résultat des européennes à Vrigne aux Bois : l'élection 2024 en direct

09:30 - Les européennes démarrent à Vrigne aux Bois : quel sera le taux de participation ?

L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention à Vrigne aux Bois. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 697 personnes en âge de voter dans la commune, 28,45% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 28,85% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Les études montrent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?