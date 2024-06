Résultat des européennes à Warhem : l'élection 2024 en direct

13:24 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Warhem

Comment la population de Warhem peut-elle peser sur le résultat des européennes ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la localité, 16,63% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 28,27% de 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (82,43%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 864 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,84%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en CDD (7,39%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Warhem mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,45% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.