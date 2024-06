En direct

19:34 - Les bulletins de la gauche unie très suivis Après le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait obtenu 17,47% à Uxem, contre 4,79% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. A l'issue du premier tour des législatives à Uxem, le binôme Nupes avait en effet cumulé 16,82% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel score pour la liste RN lors des européennes à Uxem ? Le nombre de votes en faveur du RN sera une des clés localement pour cette élection des députés européens. En regardant la progression du RN anticipée par les études sondagières au niveau national pour ces européennes, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN a toutes les chances de s'élever tout proche des 40% à Uxem. Un calcul qui paraît logique compte tenu des électeurs déjà grattés par le mouvement dans la zone depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:02 - Les votants d'Uxem plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 31,49% contre 32,3% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 49,88% contre 50,12%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 25,4% au premier tour, contre 34,53% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune d'Uxem, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée lors du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien FN.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Uxem Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. Le bulletin attirait 25,17% des suffrages, soit 147 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 17,47% et Yannick Jadot à 16,61%.

11:45 - Uxem : démographie, élections et stratégies politiques Devant le bureau de vote d'Uxem, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 497 habitants répartis dans 664 logements, cette ville présente une densité de 170 hab/km². Ses 49 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 477 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (81,78 %) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 25,33% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 51,36% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1055,65 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Uxem écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Europe.

10:30 - Uxem : analyse du niveau d'abstention aux précédentes européennes L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%, en amélioration par rapport à 2014. Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Lors des précédentes élections européennes, 623 inscrits sur les listes électorales d'Uxem (Nord) avaient participé au vote (soit 57,95%), contre une participation de 48,38% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Uxem pour les européennes À Uxem, le niveau de participation sera indiscutablement un critère fort des élections européennes 2024. Pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 80,09% des électeurs de la ville. La participation était de 83,26% au second tour, ce qui représentait 935 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,42% au premier tour et seulement 50,53% au deuxième tour. Les populations des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?