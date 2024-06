Résultat des européennes à Wisches : l'élection 2024 en direct

13:23 - Wisches : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Dans la ville de Wisches, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 10,93% et une densité de population de 109 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (78,4%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 650 votants. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,38%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,01%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Wisches mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,98% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.