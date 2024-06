Résultat des européennes à Wormhout : l'élection 2024 en direct

09:52 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Wormhout

L'un des critères forts de ces élections européennes sera le taux de participation à Wormhout. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,91% au premier tour et seulement 49,68% au second tour. Pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 4 362 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 21,32% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,6% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.