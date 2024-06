Résultat des européennes à Amilly : l'élection 2024 en direct

13:26 - Analyse démographique des élections européennes à Amilly

Dans la commune d'Amilly, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 26% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,4%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (87,67%) met en avant l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de familles détenant au moins une voiture (90,41%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 742 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,00%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,45%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Amilly mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,57% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.