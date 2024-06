Résultat des européennes à Auffargis : l'élection 2024 en direct

13:24 - Auffargis : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans les rues d'Auffargis, les élections sont en cours. Avec ses 35,24% de cadres supérieurs pour 1 974 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 178 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 045 foyers fiscaux. Dans la commune, 30 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 29,54 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,14% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 50 105 euros par an, la commune aspire à plus de prospérité. Finalement, à Auffargis, les problématiques locales se joignent aux objectifs européens.