Résultat des européennes à Beaulieu : l'élection 2024 en direct

13:23 - Tendances démographiques et électorales à Beaulieu : ce qu'il faut savoir

La composition démographique et la situation socio-économique de Beaulieu contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 223 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,96%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (87,78%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 902 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,78%) et le nombre de résidences HLM (6,19% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (43,73%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Beaulieu, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.