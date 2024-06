Résultat des européennes à Bennecourt : l'élection 2024 en direct

13:26 - Bennecourt : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Comment la population de Bennecourt peut-elle peser sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,44%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de familles propriétaires (85,39%) met en relief l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (17,32%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 584 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,52%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,61%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bennecourt mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,42% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.