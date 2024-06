Résultat des européennes à Bénodet : l'élection 2024 en direct

09:30 - Participation à Bénodet : les leçons des précédentes élections

L'une des grandes inconnues de ces européennes sera immanquablement l'ampleur de la participation à Bénodet. Pour le premier tour de la présidentielle, 82,08% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,91% au second tour, ce qui représentait 2 695 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 58,9% au premier tour et seulement 59,02% au second tour. Quelle sera la participation à Bénodet cette année ? Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie et son impact en matière énergétique et économique pourraient potentiellement avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Bénodet.