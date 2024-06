Résultat des européennes à Benquet : l'élection 2024 en direct

13:27 - Élections européennes à Benquet : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans la commune de Benquet, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des européennes. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 25,93% de plus de 60 ans. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (86,92%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 814 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (4,41%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,18%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Benquet mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,12% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.