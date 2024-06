En direct

19:09 - Que vont décider les supporters de la Nupes à Saint-Pierre-du-Mont ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 24,57% des voix dans la commune. Une performance à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 9,85% à Saint-Pierre-du-Mont, contre 21,99% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (6,12% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (13,94% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,86% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Qui vont désigner les supporters de la droite à Saint-Pierre-du-Mont ? La fraction d'électeurs en faveur de la liste RN portée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour cette européenne 2024. Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Saint-Pierre-du-Mont. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. De quoi anticiper 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Renaissance à Saint-Pierre-du-Mont ? Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,04% contre 28,63% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 39,91% contre 60,09%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Pierre-du-Mont quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,3% au premier tour, contre 35,28% pour le binôme La République en Marche. Le scénario se répétera au second tour, laissant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler logique au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Pierre-du-Mont lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 21,99% des votes. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 20,32% dans la commune. Yannick Jadot échouait troisième, avec 13,94%.

11:45 - Élections à Saint-Pierre-du-Mont : l'impact des caractéristiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Saint-Pierre-du-Mont détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 362 hab/km² et 45,37% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 11,8% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (84,37%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 3 604 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,04%) révèle des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (11,59%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Pierre-du-Mont mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,15% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Saint-Pierre-du-Mont ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et déjà 43% à 17h. L'observation des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 53,88% dans la commune de Saint-Pierre-du-Mont. La participation était de 44,34% en 2014.

09:30 - Abstention à Saint-Pierre-du-Mont : les leçons des précédentes élections Ce dimanche, lors des élections européennes à Saint-Pierre-du-Mont, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,81% au premier tour et seulement 52,92% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Pierre-du-Mont ? Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 7 315 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 24,65% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 22,43% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.