Résultat des européennes à Berric : l'élection 2024 en direct

13:24 - Élections européennes à Berric : un éclairage démographique

Dans la commune de Berric, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 83 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,3%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (81,32%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 836 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,62%) et le nombre de résidences HLM (1,39% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Berric mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,68% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.