Résultat des européennes à la Vraie-Croix : l'élection 2024 en direct

19:34 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À la Vraie-Croix, qui va raffler le vote Nupes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait obtenu 7,11% à la Vraie-Croix, contre 23,69% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement à la Vraie-Croix, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,61% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à la Vraie-Croix, entre les 23,69% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,28% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,68% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à la Vraie-Croix, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera l'enseignement majeur pour cette européenne 2024 au niveau local, comme au niveau national. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à la Vraie-Croix. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi prévoir environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de la Vraie-Croix plutôt pour Macron il y a deux ans Chez les habitants de la Vraie-Croix, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec un timide 21,91%, la patronne du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 29,28% et 22,78% des voix. Le second tour ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron finissant à 59,17% contre 40,83% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 18,41%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 27,61% des voix. La Vraie-Croix optera d'ailleurs pour un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, vainqueur localement avec 50,18%.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à la Vraie-Croix en 2019 ? Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau avait vaincu à la Vraie-Croix lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, avec 23,69%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 20,3% des votes.

11:45 - La Vraie-Croix aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à la Vraie-Croix comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 474 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 75 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (80,25 %) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,42% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 45,02% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1159,85 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. En somme, à la Vraie-Croix, les préoccupations locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des dernières élections européennes à la Vraie-Croix Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des élections antérieures ? Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, 41,85% des personnes en capacité de voter à la Vraie-Croix avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 50,97% il y a 10 ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À la Vraie-Croix, 63,71% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à la Vraie-Croix À la Vraie-Croix, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 59,44% au premier tour et seulement 54,87% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 83,57% au niveau de la commune. La participation était de 84,48% au premier tour, c'est-à-dire 936 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.