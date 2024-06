Résultat des européennes à Lauzach : l'élection 2024 en direct

À Lauzach, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 26,2% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 24,7% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que prévoient les sondages en 2024 sur la France entière, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Lauzach lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,09%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 24,7%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 38,26% contre 61,74%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 18,44% au premier tour, contre 28,33% pour le binôme Régionaliste. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra également le binôme Régionaliste l'emporter.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Lauzach : ce qu'il faut retenir

La démographie et le contexte socio-économique de Lauzach contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Dans le village, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 20,9% ont 60 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les orientations des mesures européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (16,91%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 533 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (7,04%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,83%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Lauzach mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,96% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.