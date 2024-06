Résultat des européennes à Bois-de-Céné : l'élection 2024 en direct

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Bois-de-Céné comme partout en France. Dotée de 1 041 logements pour 2 159 habitants, la densité de la ville est de 46 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 112 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 240 foyers fiscaux. Dans la commune, 33 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 25,34 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 37,92% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 42,01% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1093,87 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Bois-de-Céné, les problématiques locales rejoignent celles de l'Europe.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Bois-de-Céné ?

À Bois-de-Céné, l'une des clés des élections européennes 2024 sera sans aucun doute l'abstention. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,49% au premier tour et seulement 56,46% au second tour. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,65% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 24,18% au second tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.