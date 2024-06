17:08 - Le Rassemblement national à Bouin, un favori aux européennes ?

Le nombre de votes de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour ces élections du Parlement européen au niveau local, comme au niveau national. Les intentions de vote imaginent un Jordan Bardella entre 30 et 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des dernières élections européennes. Théoriquement, cette dynamique doit le porter à 39% à Bouin, soit dix points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a pris ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.