11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Gervais

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Saint-Gervais comme dans toute la France. Dotée de 1 443 logements pour 2 723 habitants, la densité de la ville est de 61 hab par km². Ses 142 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 17,33 % des résidents sont des enfants, et 8,35 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,24% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,97%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2034,08 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. En conclusion, à Saint-Gervais, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.