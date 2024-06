Résultat des européennes à Bonnelles : l'élection 2024 en direct

13:24 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Bonnelles

La démographie et la situation socio-économique de Bonnelles déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 177 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 6,28%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 33,53%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,93% et d'une population étrangère de 9,45% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (44,54%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Bonnelles, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.