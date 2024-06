En direct

19:15 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Forges-les-Bains, qui va récupérer les 23,84% de la Nupes ? L'autre interrogation de ces européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 23,84% des voix dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,83% à Forges-les-Bains, contre 29,9% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Forges-les-Bains Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste Bardella sera un enjeu au niveau local pour cette européenne 2024. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Forges-les-Bains. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi anticiper environ 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Renaissance à Forges-les-Bains ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Forges-les-Bains lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,66%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 17,37%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 32,46% contre 67,54%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 13,96% au premier tour, contre 38,22% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de votes, avec 63,34% sur la seule circonscription couvrant Forges-les-Bains.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes Le résultat de ce dimanche va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Forges-les-Bains lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 29,9% des suffrages. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 15,8% dans la commune. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 14,44%.

11:45 - Les données démographiques de Forges-les-Bains révèlent les tendances électorales Comment les électeurs de Forges-les-Bains peuvent-ils peser sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 259 hab/km² et 51,46% de population active, ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,34% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage important de cadres, atteignant 29,72%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (12,95%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,87%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (43,95%), témoigne d'une population instruite à Forges-les-Bains, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Forges-les-Bains ? Au cours des dernières années, les 4 210 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 43,47% dans la commune de Forges-les-Bains, à comparer avec un taux d'abstention de 50,61% en 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2019, le taux d'abstention aux européennes représentait 50%.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Forges-les-Bains À Forges-les-Bains, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera sans aucun doute la participation. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 82,08% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 77,47% au second tour, soit 2 270 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,35% au premier tour et seulement 49,38% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Forges-les-Bains ? L'inflation et ses répercussions sur le quotidien des familles pourraient potentiellement inciter les électeurs de Forges-les-Bains à s'intéresser plus fortement de l'élection.