En direct

19:27 - Les électeurs de la gauche unie très suivis Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se rappelle que Raphaël Glucksmann avait obtenu 4,89% à Angervilliers, contre 21,2% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui est déjà morte. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives à Angervilliers, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,62% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Angervilliers, entre les 21,2% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,16% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,57% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Angervilliers, un favori aux européennes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté selon le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà puissante à Angervilliers entre Jordan Bardella en 2019 (21,38%) et Marine Le Pen en 2022 (27,25% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de 10 points par rapport à 2019 en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 31% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les votants d'Angervilliers plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Angervilliers lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,16%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 27,25%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,72% contre 57,28%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Angervilliers par la suite, lors des élections des députés, avec 21,78% au premier tour, contre 26,57% pour le binôme Ensemble !. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LREM qui va remporter le plus de voix, avec 58,03% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - En 2019, des européennes aux résultats très nets Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste d'extrême droite dirigée par Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Angervilliers, avec 21,38% des votes, soit 118 voix dans la ville, devant celle de Nathalie Loiseau avec 21,2% suivie par Yannick Jadot avec 16,67%.

11:45 - Élections européennes à Angervilliers : un éclairage démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Angervilliers révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influencer le résultat des européennes. Avec 48,74% de population active et une densité de population de 180 hab par km², ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,45% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,44%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,32%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,81%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Angervilliers mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,48% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Angervilliers ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette commune ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, parmi les 563 inscrits sur les listes électorales à Angervilliers, 48,63% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 54,64% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Angervilliers L'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de la participation à Angervilliers. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,11% au premier tour et seulement 48,38% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Angervilliers ? Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 15,91% au niveau de la commune, contre une abstention de 20,28% au second tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.