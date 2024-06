Résultat des européennes à Boujan-sur-Libron : l'élection 2024 en direct

09:30 - Election à Boujan-sur-Libron : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes

À Boujan-sur-Libron, le niveau d'abstention sera à n'en pas douter l'un des facteurs importants du scrutin européen 2024. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 564 personnes en âge de voter dans la localité, 22,7% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 20,75% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre entre la Palestine et Israël et ses répercussions en matière économique et énergétique sont de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Boujan-sur-Libron .