13:29 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Boutigny-Prouais

Dans les rues de Boutigny-Prouais, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 663 habitants répartis dans 810 logements, cette commune présente une densité de 54 hab/km². Avec 105 entreprises, Boutigny-Prouais est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 18,62 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 24,28 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 32,87% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 42,57% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 587,07 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Boutigny-Prouais participe à l'histoire de l'Union européenne.