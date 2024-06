Résultat des européennes à Briollay : l'élection 2024 en direct

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Briollay

À Briollay, l'une des clés des élections européennes sera à n'en pas douter l'abstention. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 17,97% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 18,15% au second tour. En proportion, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017. Le conflit israélo-palestinien et ses conséquences sur les tarifs des matières premières seraient de nature à pousser les habitants de Briollay à s'intéresser plus fortement de l'élection.