Résultat des européennes à Soulaire-et-Bourg : l'élection 2024 en direct

19:33 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? L'autre source de doute qui enveloppe ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Soulaire-et-Bourg, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,92% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 4,72% à Soulaire-et-Bourg, contre 23,94% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Soulaire-et-Bourg : 23,94% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 32,58% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 30,87% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat à Soulaire-et-Bourg pour la liste RN ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national va être le déterminant pour cette élection des députés européens 2024 localement, comme dans le reste de la France. Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Soulaire-et-Bourg. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour anticiper 28% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Soulaire-et-Bourg plutôt pour Macron à la présidentielle Soulaire-et-Bourg avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,08%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 32,58% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 34,32% contre 65,68%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 18,58% au premier tour, contre 30,87% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va glaner le plus de votes, avec 52,68% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Soulaire-et-Bourg lors des précédentes élections européennes, avec 23,94% des suffrages. La liste doublait celle de Yannick Jadot avec 20,2% dans la ville. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 18,57%.

11:45 - Soulaire-et-Bourg : élections européennes et dynamiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Soulaire-et-Bourg détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 81 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,63%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (92,24%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 658 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,78%) met en évidence des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (7,24%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Soulaire-et-Bourg mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,1% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Elections européennes à Soulaire-et-Bourg : retour sur la participation électorale Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Soulaire-et-Bourg, 61,79% des votants avaient participé. Au fil des élections précédentes, les 1 527 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, sur les 653 inscrits sur les listes électorales à Soulaire-et-Bourg, 59,8% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 53,81% il y a 10 ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Soulaire-et-Bourg L'un des facteurs essentiels des élections européennes sera incontestablement le niveau de participation à Soulaire-et-Bourg. Les habitants des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,4% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,87% au deuxième tour. En comparaison, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.