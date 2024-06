Résultat des européennes à Carspach : l'élection 2024 en direct

13:24 - Tendances démographiques et électorales à Carspach : ce qu'il faut retenir

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Carspach, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 898 logements pour 2 083 habitants, la densité de la commune est de 119 hab par km². Avec 99 entreprises, Carspach permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 32 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,82 % de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,06% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 45,07% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 524,06 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Finalement, Carspach incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.