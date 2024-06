Résultat des européennes à Cheillé : l'élection 2024 en direct

13:27 - Cheillé aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Cheillé montrent des tendances évidentes susceptibles d'impacter les résultats des élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 9,56% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec 49,07% de population active et une densité de population de 38 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (18,49%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 728 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,77%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,35%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Cheillé mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,21% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.