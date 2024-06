Résultat des européennes à Coëtmieux : l'élection 2024 en direct

13:28 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Coëtmieux

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Coëtmieux contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 23,66% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 20,15% de 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (13,47%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 752 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,50%) et le nombre de résidences HLM (2,04% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Coëtmieux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,34% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.