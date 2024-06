Résultat des européennes à Corneilhan : l'élection 2024 en direct

13:29 - Corneilhan : élections européennes et dynamiques démographiques

Quel impact aura la population de Corneilhan sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 120 hab par km² et 39,61% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 11,14% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (19,13%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 645 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,67%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (7,93%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Corneilhan mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,58% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.