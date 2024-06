Résultat des européennes à Courcelles-sur-Seine : l'élection 2024 en direct

13:23 - Les enjeux locaux de Courcelles-sur-Seine : tour d'horizon démographique

La démographie et la situation socio-économique de Courcelles-sur-Seine façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 366 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,48%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (11,89%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 763 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,94%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,98%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Courcelles-sur-Seine mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,49% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.