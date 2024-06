Résultat des européennes à Esquelbecq : l'élection 2024 en direct

13:23 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Esquelbecq

La démographie et la situation socio-économique d'Esquelbecq contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,63%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (84,38%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 912 votants. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (6,13%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,36%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Esquelbecq mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,15% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.