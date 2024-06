Résultat des européennes à Estevelles : l'élection 2024 en direct

Quel portrait faire d'Estevelles, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 785 logements pour 2 024 habitants, la densité de la commune est de 808 habitants/km². Ses 64 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 611 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 38 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 17,73 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 23,53% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,6%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2276,07 euros par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Estevelles, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.

09:30 - C'est l'heure de voter à Estevelles : les européennes débutent

Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Estevelles, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 25,29% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 26,7% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. Le conflit militaire entre Israël et la Palestine et son impact sur les prix des matières premières seraient de nature à impacter le pourcentage de participation à Estevelles.