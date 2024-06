Résultat des européennes à Etaux : l'élection 2024 en direct

13:24 - Comment la composition démographique d'Etaux façonne les résultats électoraux ?

Quelle influence les électeurs d'Etaux exercent-ils sur les résultats des européennes ? Avec 34% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,3%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (83,09%) met en relief l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (89,37%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 847 votants. Le nombre de familles monoparentales (10,26%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,61%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (42,32%), témoigne d'une population instruite à Etaux, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.