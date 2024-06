Résultat des européennes à Saint-Sixt : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel verdict pour la liste RN à Saint-Sixt ? Le nombre d'électeurs glanés par la liste RN portée par Jordan Bardella sera un enjeu au niveau local pour ces européennes 2024. Si en France, les sondages d'intentions de vote dessinent une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui porterait Bardella pas loin des 30% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a pour l'instant grappillé que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les électeurs de Saint-Sixt penchaient pour Macron il y a deux ans Avec 17,08%, c'est un résultat trop maigre qu'avait obtenu Marine Le Pen à Saint-Sixt au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 28,88% et 20,19% des votes. Le deuxième round de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron l'emportant avec 62,82% contre 37,18% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Saint-Sixt, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nupes s'imposer avec 32,74%, alors que le RN sera distancé à 11,68%. Saint-Sixt choisira d'ailleurs un binôme Les Républicains au second tour, vainqueur localement avec 57,62%.

12:45 - 22,99% pour Yannick Jadot en 2019 à Saint-Sixt Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble aussi évident au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. C'est Yannick Jadot qui l'emportait à Saint-Sixt lors des dernières élections des eurodéputés, avec 22,99% des suffrages. La liste se plaçait devant celle de Nathalie Loiseau avec 21,8% dans la cité. Jordan Bardella échouait troisième, avec 15,88%.

11:45 - Élections à Saint-Sixt : l'impact des caractéristiques démographiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Sixt montrent des tendances nettes susceptibles de peser sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de 35% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,0%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (79,4%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (80,78%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 402 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,50%) met en évidence des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,97%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (43,45%), témoigne d'une population instruite à Saint-Sixt, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Saint-Sixt ? Comment ont voté les habitants de cette ville lors des scrutins européens passés ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 45,21% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Sixt (Haute-Savoie). Le taux d'abstention était de 53,57% pour les élections européennes de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention comme en 2009 où un record avait été observé avec 59,4% ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Saint-Sixt Le niveau de participation constituera immanquablement un critère décisif de ce scrutin européen 2024 à Saint-Sixt. La guerre en Ukraine et ses retombées sur l'économie mondiale sont capables de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Saint-Sixt. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 18,22% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 21,34% au deuxième tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,67% au premier tour et seulement 50,8% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Sixt ?