En direct

19:09 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes 2024 ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était arrogé 6,55% à la Roche-sur-Foron, contre 21,59% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes sondagières. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à la Roche-sur-Foron, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,36% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (25,44% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,18% pour Yannick Jadot, 1,59% pour Fabien Roussel et 1,65% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel résultat aux européennes de la Roche-sur-Foron pour les candidats RN ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera un enseignement majeur pour cette élection au niveau local, comme au niveau national. Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à la Roche-sur-Foron. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour s'attendre à 26% dans la ville cette fois ?

15:02 - Quelques tendances de 2022 à retenir pour ce dimanche Chez les habitants de la Roche-sur-Foron, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 18,38%, la patronne du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 28,44% et 25,44% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 64,85% contre 35,15% pour Le Pen au second tour dans la localité. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 12,31%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale réuniront 28,36% des voix. La Roche-sur-Foron choisira d'ailleurs un binôme Les Républicains au second tour, finalement vainqueur localement avec 59,64%.

12:45 - Que retenir des européennes à la Roche-sur-Foron il y a cinq ans ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble aussi sensé au moment du scrutin de ce dimanche. C'est Yannick Jadot qui l'emportait à la Roche-sur-Foron lors des précédentes européennes, avec 24,36% des votes. La liste surpassait celle de Nathalie Loiseau avec 21,59% dans la commune. Jordan Bardella finissait troisième, avec 16,07%.

11:45 - Le poids démographique et économique de la Roche-sur-Foron aux élections européennes Quelle influence la population de la Roche-sur-Foron exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? Avec 51,99% de population active et une densité de population de 649 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 8,77% pourrait agir sur les attentes des électeurs en matière de mesures européennes sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 37 628 euros/an souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 3 848 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,48% et d'une population immigrée de 12,44% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à la Roche-sur-Foron mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,78% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - À la Roche-sur-Foron, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À la Roche-sur-Foron, 74,98% des électeurs avaient participé. Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes consultations politiques. Pendant les élections européennes de 2019, 50,62% des personnes en capacité de voter à la Roche-sur-Foron s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 42,09% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à la Roche-sur-Foron : quel sera le taux de participation ? L'une des clés des européennes sera l'abstention à la Roche-sur-Foron. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 74,18% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 78,09% au premier tour, c'est-à-dire 5 528 personnes. En proportion, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 53,86% au premier tour. Au second tour, 53,12% des électeurs se sont déplacés. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie et ses répercussions sur les tarifs du quotidien seraient capables de faire augmenter le taux de participation à la Roche-sur-Foron (74800).