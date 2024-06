Résultat des européennes à Cornier : l'élection 2024 en direct

17:22 - Avantage Hayer à Cornier ?

Cornier avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 27,06%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 27,91% des votes. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 46,21% contre 53,79%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 20,75% au premier tour, contre 30,84% pour le binôme Les Républicains. Au second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui va remporter le plus de voix, avec 66,46% sur l'unique circonscription recouvrant Cornier.