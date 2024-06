Résultat des européennes à Falicon : l'élection 2024 en direct

13:24 - Falicon : élections européennes et dynamiques démographiques

Comment les électeurs de Falicon peuvent-ils affecter les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 6,75% peut avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 381 habitants par km² et 43,8% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Un revenu moyen par foyer fiscal de 62 823 € par an montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 903 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (12,65%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (45,1%), témoigne d'une population instruite à Falicon, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.