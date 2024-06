Résultat des européennes à Glageon : l'élection 2024 en direct

13:27 - Élections à Glageon : l'impact des caractéristiques démographiques

Devant le bureau de vote de Glageon, les citoyens se regroupent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Dotée de 841 logements pour 1 739 habitants, la densité de la commune est de 155 habitants/km². L'existence de 51 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 21,3 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 5,43 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 23,67% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 43,14% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1419,11 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Glageon, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.