En direct

19:09 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va prendre avantage des voix de la Nupes à Fourmies ? Une autre question qui enveloppe ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la Nupes. A l'occasion du premier round des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 14,21% des bulletins dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 3,66% à Fourmies, contre 13,54% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Fourmies lors des européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste Bardella à ces européennes 2024 sera très commenté. Si dans l'Hexagone, les sondages d'opinion dessinent une évolution moyenne du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella tout proche des 50% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a en fait gagné que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les inscrits de Fourmies plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un très gros résultat pour le RN à Fourmies. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la commune avec 33,18% au 1er tour et surtout 55,80% au second. Le RN passait devant les impétrants estampillés Les Républicains avec 18,86% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (17,20%) au premier tour et encore Divers gauche (44,20%) au second sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 45,21% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,76% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,39%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 66,46%, devant Emmanuel Macron à 33,54%.

12:45 - 42,08% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Fourmies Se retourner sur le dernier test semble aussi indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? A l'époque, à Fourmies, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, glanant 42,08% des votes face à Nathalie Loiseau à 13,54% et Manon Aubry à 7,82%.

11:45 - Fourmies aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Au cœur de la campagne électorale européenne, Fourmies est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 11 456 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 487 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (62,18 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La présence de 150 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 16 571 € par an, la commune affiche un taux de chômage de 28,24%, annonçant une situation économique tendue. Finalement, à Fourmies, les problématiques locales se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Fourmies : quelles tendances ? Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des consultations démocratiques antérieures. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, 54,54% des personnes en capacité de participer à une élection à Fourmies avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 66,19% pour les européennes de 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Abstention à Fourmies : les leçons des précédentes élections À Fourmies, le niveau d'abstention constituera indiscutablement un facteur déterminant des élections européennes. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 64,6% au premier tour et seulement 65,42% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Fourmies ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 36,16% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 34,44% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.