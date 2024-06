Résultat des européennes à Grosbliederstroff : l'élection 2024 en direct

En direct

11:15 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Grosbliederstroff ? Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 1 101 inscrits sur les listes électorales de Grosbliederstroff avaient pris part au scrutin (soit 49,53%). Le taux de participation était de 37,77% lors des européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Sur tout le territoire français, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Grosbliederstroff, 80,27% des habitants avaient voté.

09:30 - Les européennes à Grosbliederstroff sont lancées À Grosbliederstroff, l'un des facteurs forts de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau de participation. Le conflit militaire entre la Palestine et Israël ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale seraient par exemple susceptibles de faire augmenter la participation à Grosbliederstroff. Lors du second tour de la dernière présidentielle, 73,45% des personnes en âge de voter dans la ville avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 71,62% au premier tour, c'est-à-dire 1 504 personnes. En proportion, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 40,31% au premier tour. Au second tour, 38,64% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Grosbliederstroff cette année ?