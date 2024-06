En direct

19:34 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Nousseviller-Saint-Nabor convoité En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était arrogé 3,1% à Nousseviller-Saint-Nabor, contre 20,35% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Nousseviller-Saint-Nabor, le binôme Nupes avait en effet accumulé 12,22% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (9,42% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,1% pour Yannick Jadot, 0,91% pour Fabien Roussel et 1,67% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national à Nousseviller-Saint-Nabor lors des européennes ? Si on se penche sur la progression du RN anticipée par les sondages à l'échelle nationale pour ces européennes, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier pourrait se situer à environ 44% à Nousseviller-Saint-Nabor. Un calcul qui semble coller avec les points déjà grappillés par les lepénistes dans la commune entre les européennes 2019 (34,51%) et Marine Le Pen en 2022 (38,75% au premier tour de la présidentielle), correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Pourquoi le RN est en avance à Nousseviller-Saint-Nabor ? Le résultat du test démocratique le plus récent peut sembler un précédent intéressant au moment de l'élection. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un très bon résultat pour le Rassemblement national à Nousseviller-Saint-Nabor. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la commune avec 30,28% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 54,19% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,75% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,08% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 9,42%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 57,19%, devant Emmanuel Macron à 42,81%.

12:45 - 34,51% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Nousseviller-Saint-Nabor Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble aussi évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. 34,51% des votes s'étaient tournés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 20,35% et Yannick Jadot à 10,18%. Le mouvement nationaliste réunissait ainsi pas moins de 156 votants de Nousseviller-Saint-Nabor.

11:45 - Élections européennes à Nousseviller-Saint-Nabor : un éclairage démographique Quel impact aura la population de Nousseviller-Saint-Nabor sur le résultat des élections européennes ? Avec un taux de chômage de 7,78% et une densité de population de 194 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (7,42%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 368 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (5,13%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,67%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Nousseviller-Saint-Nabor mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,33% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Nousseviller-Saint-Nabor : la mobilisation des habitants aux élections européennes La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections précédentes. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 46,58% dans la commune de Nousseviller-Saint-Nabor, contre un taux d'abstention de 61,86% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Nousseviller-Saint-Nabor : quelles perspectives pour les européennes ? Le taux de participation sera incontestablement un facteur déterminant de ces européennes à Nousseviller-Saint-Nabor. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 58,04% au premier tour. Au deuxième tour, 58,61% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, 22,86% des électeurs habilités dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,48% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.