En direct

19:23 - À Rouhling, quel candidat vont choisir les électeurs de la gauche ? En plus du score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 17,37% à Rouhling, contre 4,88% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Rouhling, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,2% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Rouhling pour les candidats RN ? Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà solide à Rouhling entre Jordan Bardella en 2019 (31,07%) et Marine Le Pen en 2022 (38,96% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Déjà des tendances à retenir Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un beau score pour le Rassemblement national à Rouhling. Ce dernier s'était placé en tête dans la localité avec 29,22% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains (Rouhling ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,96% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,9% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,89%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 57,65%, devant Emmanuel Macron à 42,35%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Regarder en arrière semble aussi évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? 31,07% des suffrages s'étaient dirigés vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 17,37% et Yannick Jadot à 9,77%. Le mouvement eurosceptique avait attiré ainsi pas moins de 229 habitants de Rouhling passés par les urnes.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Rouhling : ce qu'il faut savoir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Rouhling montrent des tendances claires qui pourraient se répercuter sur le résultat des européennes. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 27% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,17% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 153 €/an souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 609 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (18,12%) et le nombre de résidences HLM (24,86% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Rouhling mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,63% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Rouhling : retour sur la participation aux dernières élections européennes Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des scrutins européens passés ? Au moment des précédentes européennes, le taux de participation représentait 47,35% des inscrits sur les listes électorales de Rouhling. La participation était de 32,13% pour le scrutin de 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Rouhling À Rouhling, le taux de participation constituera à n'en pas douter un critère important de ces européennes. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 27,32% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 28,33% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.