13:25 - L'avenir européen se dessine aussi à Hautot-sur-Mer

Quel portrait faire d'Hautot-sur-Mer, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 887 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 107 entreprises, Hautot-sur-Mer offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 24 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 37,03 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 39,26% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 57,14% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 448,83 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Hautot-sur-Mer participe à l'histoire européenne.