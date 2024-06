Résultat des européennes à la Bresse : l'élection 2024 en direct

L'étude des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 57,96% des électeurs de la Bresse, à comparer avec une participation de 51,52% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. Sur tout le territoire français, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À la Bresse, 62,54% des électeurs avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à la Bresse : les européennes débutent

Ce 9 juin, lors des élections européennes à la Bresse, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,98% au premier tour. Au second tour, 50,63% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à la Bresse ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,12% au sein de la ville, à comparer avec une abstention de 23,7% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.