Résultat des européennes à Cornimont : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Cornimont à l'issue de la dernière présidentielle 2022 avec un score de 27,2% des suffrages au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,63% contre 51,37%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 19,02% des suffrages sur place, contre 40,07% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (73,12%).

11:45 - Comment la composition démographique de Cornimont façonne les résultats électoraux ?

La démographie et la situation socio-économique de Cornimont déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 81 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,81%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 716 € par an, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,10%) met en évidence des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,98%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,96%, comme à Cornimont, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.