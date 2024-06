Résultat des européennes à la Saussaye : l'élection 2024 en direct

13:26 - La Saussaye : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Dans les rues de la Saussaye, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 887 habitants répartis dans 867 logements, cette commune présente une densité de 524 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 112 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 043 foyers fiscaux. Dans la commune, 30 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 28,85 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 45,0% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, 42,07% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 217,16 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à la Saussaye démontre l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Europe.